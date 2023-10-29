ЗСУ розбили колону росіян, які намагалися прорвати оборону на Донеччині
Українські військові відбили чергову спробу росіян взяти Красногорівку
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ЗСУ розбили колону росіян, які намагалися прорвати оборону на Донеччині. Відео зі спробою прориву 29 жовтня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ.
На відео видно, як російська техніка рухається у бік захисників біля селища Красногорівка. Через деякий час по техніці починає відпрацьовувати українська артилерія. На відео видно ураження щонайменще шести одиниць бронетехніки, а вціліла російська піхота намагається втекти під артилерійським обстрілом.
Уточнюється, що на відео показана робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Красногорівка – місто Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. у 2014 році місто було захоплено російськими терористами. 1 серпня 2014 року дві штурмові групи сил АТО обійшли Красногорівку з півночі та зайшли у місто з тилу, що стало несподіванкою для бойовиків. Сили АТО звільнили Красногорівку вже 2 серпня 2014 року.
Росіяни безуспішно намагались штурмувати Красногорівку
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно намагається штурмувати Красногорівку, але щоразу безуспішно.