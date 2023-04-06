Українські зенітники збили російський гелікоптер з ПЗРК польського виробництва Piorun

Українські захисники напередодні збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» на східному напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону зазначив, що увесь екіпаж російських військових загинув і повідомив, що вертоліт збили з польського переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

«Ка-52 збили зенітники 10-ої бригади. Що символічно, якраз під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі вони збили гелікоптер переносним зенітно-ракетним комплексом «Перун» польського виробництва», – наголосив Череватий, якого цитує ZN.ua.

Польські ПЗРК Piorun є глибокою модернізацією польських комплексів Grom, який виробляє компанія Mesko. У процесі модернізації чутливість інфрачервоної головки самонаведення збільшили вчетверо. Ракета ПЗРК має бойову частину 1,82 кг і може вражати цілі на висоті до 4000 м і дальності до 6500 м.

ПЗРК Piorun почали надходити до польської армії у 2019 році. Про передачу їх Україні вперше стало відомо 2 лютого – за три тижні до початку повномасштабної війни.