Загалом ЗСУ вжезнищили понад 50 російських складів боєприпасів

У тимчасово окупованих Іловайську на сході України українські військові знищили російські склади. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Дядечко Ленд Ліз разом з Бавовною і Селітрою нарешті дістались і Іловайська. (...) У підсумку «не склад БК і ПММ» сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та «гуманітарка, міндобрива і селітра» вигоріли вщент», – зазначив СтратКом ЗСУ у Telegram.

Також повідомляється про ураження складів росіян в окупованому селищі Брилівка на Херсонщині.

«Перед великим концертом в Іловайську, наша джаз-банда розігрілась в Брилівці. «Подушки і ковдри» дуже голосно і довго горіли і розривались. Прямо чудова «фестивальна ніч». З радістю чекатимемо чергові звіти орків, де вони своїми «новітніми засобами ППО» – мостами і складами з БК перехопили всі наші ракети. Втрат немає», – додали у СтратКомі.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков на початку тижня заявляв, що українські війська знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою поставлених США реактивних систем HIMARS.