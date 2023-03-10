ЗСУ знищили сім човнів з російськими ДРГ, які планували висадку на одному з островів поблизу Херсона. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Росіяни обладнали човни навісними моторами, облаштували кулеметами, укріпили борти й намагалися таким чином дістатися до островів

«Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня "акція" була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені», – розповіла вона.

Наталія Гуменюк додала, що на вказаних островах на теперішній час зберігається сіра зона. Російські окупанти постійно намагаються висадити там свої диверсійно-розвідувальні групи. Сили оборони ці намагання успішно «пригальмовують».