Сергій перебував в полоні понад три роки

У Тернополі звільненому з військового полону бійцю загону «Азов» вручили сертифікат на квартиру. Військовослужбовець Сергій Янзюк воював з 2014 року.

Сертифікат на квартиру загальною площею понад 50 м2 Сергію Язнюку вручили в Тернопільській міській раді. Рішення про виділення житла військовослужбовцю напередодні прийняли на засіданні виконавчого комітету. Загальна площа квартири – 50 м2.

Додамо, що 32-річного військовослужбовця загону спецпризначення «Азов» Сергія Янзюка з полону звільнили в червні 2025 року. Він на території Росії перебував більше ніж три роки.

Сергій Янзюк – вихованець Коропецького обласного військового ліцею-інтернату. З 2014 року він добровільно став на захист України. У 2016-2017 роках у складі підрозділу «Браконьєри» 5-го батальйону Української добровольчої армії брав участь у боях за Іловайськ, Широкине та Авдіївку. Згодом, як боєць загону спецпризначення «Азов», виконував бойові завдання на території «Азовсталі». У травні 2022 року, за наказом військового командування з метою збереження життя, потрапив у полон.

За свою громадську позицію та мужність військовослужбовець нагороджений численними нагородами, зокрема: як доброволець Тернопільщини орденом «Лицарський Хрест Добровольця», «Честь і Слава» ІІ ступеня, «За оборону Авдіївки», «За службу Україні», «За воїнство і доблесть».