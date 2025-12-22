Перед початком трапези родина молилася, дякуючи за прожитий рік

Святкова вечеря на Святий вечір є однією з найважливіших різдвяних традицій. Вона складається з 12 пісних страв, які символізують духовну повноту, єдність родини та надію на щедрий рік. Кожну страву готують з особливою увагою, адже вважається, що саме через них у дім приходять мир, злагода й благословення. Що готують, пише ТСН.

Святкова вечеря складалася з 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Усі вони готувалися без м’яса, молока та яєць, адже піст тривав до самого Різдва. Головними стравами вважалися кутя та узвар, які мали глибоке символічне значення. Саме з куті починали вечерю, а її зерна асоціювали з достатком і благополуччям у новому році.

Які страви готують: перелік

кутя;

узвар;

борщ пісний з грибами або квасолею;

вареники з капустою, картоплею чи маком;

голубці пісні;

риба або оселедець;

квасоля або горох;

тушкована капуста;

грибна юшка;

пампушки;

пісні млинці;

каша або картопля.

Поведінка за святковою вечерею

Перед початком трапези родина молилася, дякуючи за прожитий рік. За столом намагалися не сваритися, не говорити голосно і не поспішати. Вірили, що настрій і поведінка цього вечора впливають на весь наступний рік, тому важливо було зберігати спокій і доброзичливість.