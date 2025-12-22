12 основних страв: що готують на Святий вечір
Святкова вечеря на Святий вечір є однією з найважливіших різдвяних традицій. Вона складається з 12 пісних страв, які символізують духовну повноту, єдність родини та надію на щедрий рік. Кожну страву готують з особливою увагою, адже вважається, що саме через них у дім приходять мир, злагода й благословення. Що готують, пише ТСН.
Святкова вечеря складалася з 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Усі вони готувалися без м’яса, молока та яєць, адже піст тривав до самого Різдва. Головними стравами вважалися кутя та узвар, які мали глибоке символічне значення. Саме з куті починали вечерю, а її зерна асоціювали з достатком і благополуччям у новому році.
Які страви готують: перелік
кутя;
узвар;
борщ пісний з грибами або квасолею;
вареники з капустою, картоплею чи маком;
голубці пісні;
риба або оселедець;
квасоля або горох;
тушкована капуста;
грибна юшка;
пампушки;
пісні млинці;
каша або картопля.
Поведінка за святковою вечерею
Перед початком трапези родина молилася, дякуючи за прожитий рік. За столом намагалися не сваритися, не говорити голосно і не поспішати. Вірили, що настрій і поведінка цього вечора впливають на весь наступний рік, тому важливо було зберігати спокій і доброзичливість.