У пʼятницю, 6 лютого, в Одесі вибухнув автомобіль. Внаслідок детонації загинув його 21-річний власник, повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

Вибух прогримів у південній частині Одеси, на вул. Академіка Сахарова. Вибухнув автомобіль Toyota.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу», – повідомили у пресслужбі поліції.

На місці події працюють оперативні служби, вибухотехніки та криміналісти. Також до автомобіля, що здетонував, прибули співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

У пресслужбі поліції повідомили, що правову кваліфікацію події нададуть після зʼясування обставин трагедії.

Доповнено 12:07. «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомила, що загиблий внаслідок вибуху автомобіля – 21-річний військовослужбовець. У коментарі «УП» пресслужба СБУ повідомила, що розпочала досудове розслідування за ст. 258 ККУ (теракт).

«СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, у січні СБУ затримала колишнього правоохоронця з Одещини, який працював на російське ГРУ. Він облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Вибухівку мали забрати зі схронів інші агенти, та закласти її під авто військових.