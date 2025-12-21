Кутя є центральною стравою різдвяного столу і першою їжею Святвечора

Кутя – це одна з найдавніших обрядових страв української традиції, нерозривно пов’язана із зимовим святковим циклом. Вона з’явилася ще задовго до християнства, а з часом поєднала у собі язичницькі уявлення про природу, життя і рід із християнськими духовними сенсами. Для українців кутя – не просто частина меню, а символ пам’яті, віри та родинної спадкоємності. Що додають у кутю і яке значення має кожен з інгредієнтів, пише «Хочу».

З чого готують кутю

Основою куті здавна була пшениця – зерно, яке уособлювало життя і достаток. До неї додавали мед, мак, горіхи та сухофрукти, які надавали страві солодкого смаку й обрядового значення. Залежно від події та місцевих традицій кутю заправляли узваром, медовою водою або звичайною кип’яченою водою. У деяких регіонах до неї додавали молоко, вершки чи масло, що змінювало її поживність і символіку.

Види куті в українській традиції

В українській культурі існує кілька різновидів куті, кожен із яких має своє призначення.

Багата кутя готується на Святвечір перед Різдвом і завжди є пісною. Щедра кутя подається на Щедрий вечір і може містити молочні продукти. Голодна кутя вариться у Водохресний Святвечір і складається з мінімальної кількості інгредієнтів. Окремо згадують чорну кутю, яку готують під час поминальних обрядів.

Символіка інгредієнтів куті

Кожен компонент куті має своє значення і не є випадковим:

пшениця уособлює життя, родючість, відродження та добробут;

уособлює життя, родючість, відродження та добробут; мед символізує солодке життя, здоров’я і Божу опіку;

символізує солодке життя, здоров’я і Божу опіку; мак пов’язують із достатком, пам’яттю про предків і продовженням роду;

пов’язують із достатком, пам’яттю про предків і продовженням роду; горіхи означають силу, витривалість і здоров’я;

означають силу, витривалість і здоров’я; сухофрукти вважаються знаком радості та матеріального благополуччя.

Навіщо українці готують кутю

Кутя є центральною стравою різдвяного столу і першою їжею Святвечора. Саме з неї починається вечеря після появи першої зірки, що символізує духовне очищення і подяку за прожитий рік.

Вона виконує роль обрядового містка між поколіннями, адже рецепти куті часто передаються в родинах десятиліттями. Через її приготування зберігається родинна пам’ять і повага до традицій.

Кутя також символізує зв’язок живих із померлими. За народними уявленнями, у Святвечір душі предків приходять до оселі, тому кутю залишали на столі як знак пошани.

Ще одне значення – побажання врожаю та достатку. Зерно в основі страви уособлює надію на добрий рік і благополуччя родини.

Окрім цього, кутя була способом зазирнути в майбутнє. За тим, як вона варилася або як зерна трималися разом, намагалися передбачити, яким буде наступний рік.

У сучасному світі кутя залишається важливим символом української ідентичності. Вона об’єднує родину за святковим столом, нагадує про коріння та дозволяє відчути зв’язок із минулими поколіннями. Саме тому кутя й досі є невід’ємною частиною різдвяних свят і зберігає свою глибоку культурну та духовну цінність.