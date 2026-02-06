Зупинка із мозаїкою у селі Мощана Рава-Руської громади стано мистецько-туристичним обʼєктом

Чотири мозаїчні автобусні зупинки на трасі М-09 Львів – Рава-Руська збережуть і відновлять. За проєктом реконструкції траси їх мали демонтувати. Але після розголосу через знищення першої з них у селі Смереків Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України обіцяло переглянути проєкт робіт. Водночас всі інші мозаїки на Львівщині інвентаризуть, щоб запобігти знищенню цінних об’єктів.

Як повідомила Львівська обласна рада, 4 лютого відбулася виїзна нарада, на якій оглянули чотири зупинки з мозаїкою на трасі М-09 – у селах Великий Дорошів, Воля-Висоцька, Липник і Мощана. Фахівці оглянули технічний стан об’єктів і визначили можливі варіанти їхнього збереження в межах чинного проєкту та фінансування.

«Мозаїчні зупинки будуть збережені. Дві з них і надалі використовуватимуться за функціональним призначенням і підлягатимуть відновленню, ще дві – законсервують із подальшим збереженням як туристично-мистецьких об’єктів у громадах», – зазначив депутат Львівської обласної ради Северин Хобзей.

Як уточнили ZAXID.NET у ЛОР, мистецьким та туристичним обʼєктом будуть зупинки у селі Мощана та Великий Дорошів. Це означає, що вони залишаться на своїх місцях, але дорожники встановлять поруч нові сучасні зупинки, згідно з напрацьованим проєктом реконструкції. Мозаїчні – законсервують і відновлять, ними опікуватимуться місцеві громади.

Нагадаємо, у грудні 2025 року під час реконструкції автодороги М-09 у селі Смереків біля Жовкви знищили автобусну зупинку з мозаїчним панно. Після цього Рава-Руська міська рада звернулася до Служби відновлення інфраструктури з проханням зберегти мозаїки. Зупинку у селі Липник попередньо пов’язують із творчістю відомого українського художника-монументаліста Володимира Патика. Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА зобовʼязав громади Львівщини інвентаризувати всі мозаїки.