Для зняття працівників гірськолижного комплексу з канатної дороги, що зупинилася, викликали рятувальників

12 січня у селі Волосянка Сколівського району зупинилася канатна дорога на базі «Захар Беркут», якою піднімалися 14 співробітників ресторану, розташованого на горі. Їм довелося провести більше години на крісельному підйомнику, поки рятувальники не зняли їх з допомогою альпіністського спорядження.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, крісельний підйомник «Захара Беркута» зупинився о 09:25. На ньому їхали 14 працівників комплексу. Для їхнього порятунку викликали підрозділ ДСНС.

«На горі Високий Верх зупинилась крісельна дорога, на якій перебувало 14 працівників комплексу. Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи о 10:36 за допомогою альпіністського спорядження зняли всіх, медичної допомоги ніхто не потребував», — повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Причини зупинки підйомника поки не встановлені. На базі «Захар Беркут» ZAXID.NET розповіли, що застрягли виключно працівники комплексу, які вранці їхали на роботу в ресторан, що розташований на горі Високий Верх.

«З 8:00 до 8:30 в ресторан на Високий Верх ми відправляємо персонал. Якраз під час цього руху відбулася зупинка. Ми встановлюємо причини», — повідомили ZAXID.NET в адміністрації курорту.

Наразі на базі «Захар Беркут» не працює жодний канатний витяг.

Нагадаємо, 1 січня на горі Тростян у смт. Славське зупинилася канатна дорога із 74 туристами на одномісних кріслах. Причиною стала поломка трансформаторної підстанції. Рятувальники зняли людей з підйомника через 2,5 години. Серед них було 13 дітей та троє вагітних.