18-річний хлопець з ножем напав на 9-річну дівчинку в Хмельницькому

СуспільствоОлег Костюк, 14 червня5820

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У Хмельницькому в четвер, 14 червня, 18-річний хлопець, який перебуває на обліку в психіатричній лікарні, з ножем напав на свою 9-річну сусідку, після чого зник з місця події. Інцидент стався в одній з багатоповерхівок на вулиці Панаса Мирного, інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Зловмисника розшукують правоохоронці. Життю потерпілої нічого не загрожує, повідомляють в поліції.

За словами матері дівчинки, близько 12:00 вона з 9-річною дочкою і молодшою дитиною поверталася додому. Сама піднімала коляску, а дівчинку попросила побігти вперед і відкрити вхідні двері в квартиру. Коли дитина зайшла в тамбур, на неї напав сусід і завдав кілька колото-різаних ран в ділянці попереку і передпліччя.

«Після скоєного молодик зник в невідомому напрямку. Зараз його розшукують співробітники поліції. Дівчинку госпіталізували. На щастя, поранення виявилися не надто важкими, загрози її життю та здоров'ю немає», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 через ст.15 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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