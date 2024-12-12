Сарненський районний суд виніс вирок 19-річному жителя Клесова, який видобував бурштин на території заповідника. Обвинувачений заперечував свою вину, проте прокурори довели його причетність до злочину, у результаті чого чоловіку призначили 5,5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 5 грудня, у березні 2023 року правоохоронці викрили на той час 18-річного чоловіка, який зі спільниками за допомогою мотопомпи видобував бурштин на території урочища «Баньки», у межах природного заповідника.

Крім того, у листопаді минулого року патрульні зупинили обвинуваченого на вулиці. Під час розмови той зізнався, що має пакет із трьома кілограмами бурштину без жодних документів, і добровільно віддав його. Відтак, у суді обвинувачений почав заперечувати свою вину.

Суддя Тетяна Ведяніна визнала жителя Клесова винним у незаконному видобуванні бурштину на територіях природно-заповідного фонду, а також зберіганні каміння, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 2 ст. 240-1 КК України) й з урахуванням попередніх судомистей призначила остаточне покарання – 5,5 років увʼязнення з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.