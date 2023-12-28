Водій Opel Vectra на швидкості з'їхав в кювет і перекинувся

У середу, 27 грудня, на трасі Львів – Самбір – Ужгород перекинувся легковик Opel Vectra, за кермом якого був 23-річний водій. У результаті постраждали троє пасажирів авто, зокрема, п’ятирічний хлопчик.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30 на трасі Львів – Самбір – Ужгород між селами Бачина та Торчиновичі Старосамбірської громади. 23-річний водій автомобіля Opel Vectra, мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автівка перекинулася.

У ДТП постраждали троє пасажирів легковика: п’ятирічний хлопчик, 17-річна дівчина та 35-річна жінка – усі мешканці Самбірського району. Їх госпіталізували до лікарні. Про важкість травм в поліції не розголошують.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.