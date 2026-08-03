Напередодні Дня Незалежності України багатьох цікавить, чи буде 24 серпня офіційним вихідним днем. За звичайних умов це державне свято входить до переліку неробочих днів, однак під час воєнного стану діють інші правила. Саме тому графік роботи на цю дату визначається не так, як у мирний час. Тelegraf пише, чи матимуть українці додатковий день відпочинку у 2026 році.

Чи буде вихідний 24 серпня 2026 року

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачає, що норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються.

Це означає, що понеділок, 24 серпня 2026 року, не буде автоматичним вихідним днем лише через те, що це державне свято.

Чи потрібно працювати на День Незалежності

Для більшості працівників графік роботи залежатиме від рішення роботодавця. Керівник підприємства, установи чи організації може оголосити цей день вихідним або надати додатковий день відпочинку, однак закон не зобов'язує його цього робити під час воєнного стану.

Саме тому в державних установах, бюджетних організаціях і приватних компаніях режим роботи може відрізнятися залежно від внутрішніх розпоряджень.

Що буде після завершення воєнного стану

Після припинення або скасування воєнного стану положення Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів знову набудуть чинності. Тоді День Незалежності України знову стане офіційним вихідним днем, а правило перенесення неробочих днів діятиме у звичному порядку.