За неодноразові порушення у 26-річного водія можуть конфіскувати авто

Неподалік Луцька 26-річного водія втретє за рік викрили на нетверезому водінні. У травні за аналогічне порушення суд заборонив чоловікові сідати за кермо на десять років, але цю заборону порушник проігнорував. На нього склали два адмінпротоколи, згідно з якими йому загрожує 92 тис. грн штрафу, а також конфіскація авто.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, порушника зупинили у понеділок, 11 вересня, на одному з блокпостів поблизу міста. Під час перевірки документів у 26-річного водія Peugeot Boxer помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд у мекдзакладі, але чоловік відмовився.

«В поліцейських базах йшлося, що вже два рази упродовж року суд притягував цього громадянина до відповідальності за нетверезе водіння. А в травні суд позбавив його права керування на 10 років. Та навіть це чоловіка не зупинило», – йдеться у повідомленні.

Цього разу на чоловіка склали два адмінпротоколи: за ч. 5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), що передбачає 40,8 тис. грн штрафу, а також за ч.3 ст. 130 (п'яне водіння, вчинене повторно). Покарання за цією статтею КУпАП передбачає 51 тис. грн штрафу, а також конфіскацію авто.