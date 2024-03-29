29-річний львів'янин вносив дані чоловіків у систему «Шлях»

Поліцейські спільно з прикордонниками викрили 29-річного львів’янина за організацію переправлення за кордон чоловіків призовного віку через систему «Шлях».

Як розповіли у п’ятницю, 29 березня, у поліції Львівщини, підозрюваний незаконно вносив дані військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи, що давало їм право виїхати за межі України в умовах воєнного стану.

Під час обшуку за місцем проживання у зловмисника виявили та вилучили комп’ютерну техніку й інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб через кордон України.

У помешканнці підозрюваного провели обшук, вилучили докази

Слідчі повідомили 29-річному львів’янину підозру у незаконному переправленні осіб через кордон (ч.2 ст.332 ККУ). Винуватцю загрожує від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.