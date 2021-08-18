Затриманий 30-річний мешканець Самбора торгував наркотиками

У Самборі на Львівщині поліцейські затримали 30-річного чоловіка за торгівлю наркотиками. За даними правоохоронців, чоловік неодноразово збував наркотичні засоби мешканцям міста та району.

У середу, 18 серпня, у поліції Львівщини розповіли про затримання раніше судимого за наркозлочини 30-річного мешканця Самбора. Під час обшуків у нього вдома правоохоронці вилучили нарковмісні таблетки «Субутекс», гроші, отримані від незаконної діяльності, та інші речові докази. Все вилучене скерували на експертне дослідження. До затримання наркоторговця залучали працівників спецпідрозділу КОРД.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (збут наркотичних засобів) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.