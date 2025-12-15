Водій, кулеметник, механік: 31 ОМБр оприлюднила перелік актуальних вакансій
31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького запустила сайт. На ньому можна ознайомитися з умовами рекрутингу та актуальними вакансіями у війську.
Сайт має дві мовні версії – українську та іспанську. На ньому можна почитати інформацію для рекрутів:
актуальні вакансії;
можливості й гарантії;
алгоритм, за яким можна потрапити у бригаду;
шлях рекрута;
анкету, контакти відділення рекрутингу.
Охочі долучитися до бригади знайдуть на сайті розділ з переліком вакансій. Зараз там шукають операторів БпЛА, навідників, механіків-водіїв, командирів гармати й відділення, кулеметників та інших. Умови рекрутингу та заробітну плату дізнавайтеся на сайті.
31 ОМБр сформували у січні 2023 року. Цього року бригаді присвоїли почесне найменування «імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького». Військові бригади були залучені до контрнаступу влітку 2023, повернули під контроль України села Рівнопіль на Донеччині.