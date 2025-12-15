На сайті 31 ОМБр розповідають історії про успішні операції бригади

31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького запустила сайт. На ньому можна ознайомитися з умовами рекрутингу та актуальними вакансіями у війську.

Сайт має дві мовні версії – українську та іспанську. На ньому можна почитати інформацію для рекрутів:

актуальні вакансії;

можливості й гарантії;

алгоритм, за яким можна потрапити у бригаду;

шлях рекрута;

анкету, контакти відділення рекрутингу.

Охочі долучитися до бригади знайдуть на сайті розділ з переліком вакансій. Зараз там шукають операторів БпЛА, навідників, механіків-водіїв, командирів гармати й відділення, кулеметників та інших. Умови рекрутингу та заробітну плату дізнавайтеся на сайті.

31 ОМБр сформували у січні 2023 року. Цього року бригаді присвоїли почесне найменування «імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького». Військові бригади були залучені до контрнаступу влітку 2023, повернули під контроль України села Рівнопіль на Донеччині.