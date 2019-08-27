32-річний львів’янин півтори години провисів наштрикнутий на власних воротах

Життя чоловіка ряували лікарі двох львівських лікарень

32-річний львів’янин Юрій В. став жертвою власної брами, через яку хотів перелізти. Металевий шпиль увійшов у ногу з одного боку і вийшов з протилежного, ушкодивши стегнову артерію. Аби уникнути масивної кровотечі рятувальники вирізали частину брами, на якій завис чоловік, і доставили його до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Нещасний випадок стався 3 серпня і лише зараз лікарі можуть впевнено сказати, що життю чоловіка нічого не загрожує, хоч попереду у нього тривале лікування.

Рятували чоловіка хірурги двох львівських лікарень – лікарні швидкої медичної допомоги і Львівської обласної клінічної лікарні.

«У пацієнта була пошкоджена стегнова артерія. Металевий шпиль увійшов в ногу з одного боку і вийшов з іншого. Артерія була не просто ушкоджена, частина її була порвана, що загрожувало втратою кінцівки», – повідомив ZAXID.NET хірург I хірургії міської лікарні Олег Зубенко.

Юрій розповів ZAXID.NET, що того дня забув ключі від брами і щоб не будити рідних, вирішив перелізти через браму. Не врахував того, що гострі шпилі розташовані доволі близько один від одного. Реально оцінити ситуацію чоловікові, можливо, завадило те, що того дня він трохи, як зізнається, випив. Один шпиль вп’явся йому у ногу вище коліна. Злізти з брами самотужки Юрій вже не міг і завис на брамі вниз головою. Його крики почула сестра, яка і викликала рятувальників.

Рятувальники, за словами Юрія, оцінили ситуацію і зателефонували медикам порадитися, як діяти в такій ситуації. Ті порадили не знімати чоловіка зі шпилю, бо може виникнути велика кровотеча. Тож рятувальники вирізали частину брами і доставили чоловіка до лікарні разом з нею.

Від частини власної брами чоловіка звільнили вже в операційній. Хірург Берта Білявська, яка чергувала того дня, зупинила кровотечу. До операційної бригади приєднався і хірург Олег Зубенко, який у вихідний день зайшов провідати своїх пацієнтів. Оцінивши ситуацію, хірурги міської лікарні зрозуміли, що частину ушкодженої артерії доведеться протезувати великою підшкірною веною. Вони підготували все до протезування і викликали судинних хірургів з Львівської обласної клінічної лікарні – Данила Федоріва і Олега Зубенка.

Операція тривала п’ять годин і пройшла успішно. Рани дуже швидко затягнулися, але чоловік майже три тижні провів у реанімації на штучній вентиляції легень через гіпоксію мозку. Її остаточні причини має з’ясувати невропатолог, якого викликали до пацієнта. Хоча частково, на думку хірургів, до гіпоксії мозку могло призвести те, що пацієнт майже 1,5 години висів на брамі вниз головою. Утім, завдяки професійним діям анестезіолога-реаніматолога Віталія Пігана йому вдалося вибратися з важкого стану. Зараз чоловік заново вчиться ходити.

24 серпня Юрія з реанімації перевели у I хірургічне відділення, де він за словами лікарів, проведе ще щонайменше два тижні.