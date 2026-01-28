33 млн грн на відновлення ТЕЦ від «Київтеплоенерго» отримала фірма, записана на кухарку
Директорка фірми працює на кухні у Словаччині
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» протягом пів року уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентралей після ракетних атак. Усі угоди були підписані з компанією «Нова перспектива люкс», яка не має досвіду подібних робіт та оформлена на кухарку. Про це у середу, 28 січня, повідомив громадський антикорупційний центр «МЕЖА».
Як зазначили в антикорцентрі, компанія-підрядник не мала підтвердженого досвіду виконання проєктних робіт по відновленню ТЕЦ такого масштабу. Водночас під час тендерів пропозиції інших учасників відхилялися, а «Нова перспектива люкс» визнавали переможцем.
«ТОВка не мала жодного досвіду виконання таких робіт, а КП “Київтеплоенерго” фактично притягувало її на тендерах, відхиляючи інші пропозиції», – йдеться у повідомленні.
Власницею та директоркою компанії є Алла Бурейко, яка очолила компанію у вересні 2024 року після чергового перепродажу. До цього вона не обіймала керівних посад і працювала у сфері громадського харчування, а саме в магазині напівфабрикатів мережі «Multi Cook» (раніше «Галя балувана»).
Під час повномасштабного вторгнення Бурейко виїхала до Словаччини та нині проживає у місті Кошице, де працює кухарем.
Голова антикорцентру Мартина Богуславець зателефонувала жінці. Під час розмови вона підтвердила, що справді працює на кухні, щоправда, вже в іншій мережі закладів. На запитання щодо компанії та укладених контрактів жінка відповідь не надала.
«Як виходить: однією рукою готувати страви в Словаччині, іншою - в Україні підписувати угоди на десятки мільйонів гривень та розробляти проєкти відбудови ТЕЦ, не маючи відповідного досвіду?», – наголошують у дописі.
«МЕЖА» наразі очікує реакції антикорупційних органів.
Нагадаємо, в Україні оголосили режим надзвичайної ситуації в енергетиці внаслідок масштабних російських ударів по енергетичних об'єктах. У кількох областях фіксуються серйозні перебої зі світлом, опаленням і теплопостачанням. Зокрема, у Києві станом на 28 січня без опалення залишаються понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.