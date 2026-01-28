«Київтеплоенерго» уклало договір на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентралей

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» протягом пів року уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентралей після ракетних атак. Усі угоди були підписані з компанією «Нова перспектива люкс», яка не має досвіду подібних робіт та оформлена на кухарку. Про це у середу, 28 січня, повідомив громадський антикорупційний центр «МЕЖА».

Як зазначили в антикорцентрі, компанія-підрядник не мала підтвердженого досвіду виконання проєктних робіт по відновленню ТЕЦ такого масштабу. Водночас під час тендерів пропозиції інших учасників відхилялися, а «Нова перспектива люкс» визнавали переможцем.

«ТОВка не мала жодного досвіду виконання таких робіт, а КП “Київтеплоенерго” фактично притягувало її на тендерах, відхиляючи інші пропозиції», – йдеться у повідомленні.

Власницею та директоркою компанії є Алла Бурейко, яка очолила компанію у вересні 2024 року після чергового перепродажу. До цього вона не обіймала керівних посад і працювала у сфері громадського харчування, а саме в магазині напівфабрикатів мережі «Multi Cook» (раніше «Галя балувана»).

Під час повномасштабного вторгнення Бурейко виїхала до Словаччини та нині проживає у місті Кошице, де працює кухарем.

Голова антикорцентру Мартина Богуславець зателефонувала жінці. Під час розмови вона підтвердила, що справді працює на кухні, щоправда, вже в іншій мережі закладів. На запитання щодо компанії та укладених контрактів жінка відповідь не надала.

«Як виходить: однією рукою готувати страви в Словаччині, іншою - в Україні підписувати угоди на десятки мільйонів гривень та розробляти проєкти відбудови ТЕЦ, не маючи відповідного досвіду?», – наголошують у дописі.

«МЕЖА» наразі очікує реакції антикорупційних органів.

Нагадаємо, в Україні оголосили режим надзвичайної ситуації в енергетиці внаслідок масштабних російських ударів по енергетичних об'єктах. У кількох областях фіксуються серйозні перебої зі світлом, опаленням і теплопостачанням. Зокрема, у Києві станом на 28 січня без опалення залишаються понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.