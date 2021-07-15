Тіло потопельника з озера витягли місцеві мешканці

У середу, 14 липня, у селі Воля-Блажівська на Самбірщині в озері потонув 44-річний чоловік. Його тіло у водоймі знайшли місцеві мешканці.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, трагічний інцидент трапився 14 липня на озері у селі Воля-Блажівська Ралівської громади Самбірського району. Увечері близько 20:00 місцеві мешканці витягли з води тіло чоловіка. Загиблим виявився 44-річний місцевий мешканець.

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, попередньо відомо, що на тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті.