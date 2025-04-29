У зловмисника вилучили гранату РГН із запалом

У Дрогобицькому районі на Львівщині поліцейські затримали 46-річного мешканця, який погрожував батькові бойовою гранатою. Боєприпас вилучили.

Як розповіли в поліції Львівщини, 26 квітня на лінію 102 до поліції зателефонував мешканець одного з сіл Дрогобицького району та повідомив, що його 46-річний син вчиняє відносно нього домашнє насильство та погрожує йому гранатою.

Правоохоронці виїхали на місце події. У 46-річного зловмисника вилучили гранату РГН та запал до неї. Його затримали.

Слідчі повідомили затриманому підозру у незаконному поводженні з боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Правоохоронці встановлюють походження гранати.