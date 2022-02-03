48-річний пішохід потрапив під фуру біля кордону у Краковці
Чоловік з важкими травмами в реанімації
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У середу ввечері, 2 лютого, на трасі «Львів-Краковець» водій фури здійснив наїзд на 48-річного пішохода. Чоловік вижив, але з важкими травмами перебуває в реанімації.
У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 20:00 на трасі «Львів-Краковець» поблизу селища Краковець Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій вантажівки DAF ХF 460, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 48-річного мешканця Тернопільської області.
Унаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований у реанімацію.
Поліцейські розслідують обставини аварії.
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