У середу ввечері, 2 лютого, на трасі «Львів-Краковець» водій фури здійснив наїзд на 48-річного пішохода. Чоловік вижив, але з важкими травмами перебуває в реанімації.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 20:00 на трасі «Львів-Краковець» поблизу селища Краковець Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій вантажівки DAF ХF 460, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 48-річного мешканця Тернопільської області.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований у реанімацію.

Поліцейські розслідують обставини аварії.