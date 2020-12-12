Пожежа трапилась в будинку у селі Стара Ропа

Під час пожежі у ніч на 12 грудня в селі Стара Ропа Старосамбірського району загинув 49-річний чоловік, а його товариша госпіталізували з опіками.

Як повідомили у ДСНС, пожежа трапилась близько 4:00 ночі у дерев’яному житловому будинку, критому шифером. Під час пожежі загинув 49-річний чоловік, товариш власника будинку.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивались язики полум’я. Рятувальники не гаючи часу включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до ліквідації загорання. Під час розвідки пожежі, в одній з кімнат, було виявлено тіло загиблого чоловіка», – повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Сам 45-річний власник будинку отримав опіки, його госпіталізували.

О 05:54 рятувальники повністю ліквідували пожежу в будинку. Вогонь частково знищив дах будинку, стіни та домашні речі.