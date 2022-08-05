53-річний громадянин Туреччини загинув у ДТП неподалік Хмельницького
Чоловік не впорався з керуванням і допустив з'їзд вантажівки в кювет
Неподалік Хмельницького внаслідок перекидання вантажівки DAF загинув 53-річний водій. Про загиблого відомо, що це громадянин Туреччини. Чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де фура перекинулась на бік. Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 18:00 у четвер, 4 серпня, на автодорозі «Тернопіль-Хмельницький», неподалік села Климківці, що за 15 км від Хмельницького.
«Попередньо встановлено, що 53-річний громадянин Туреччини, керуючи вантажним автомобілем DAF XF460 з напівпричепом KRONE, рухаючись в напрямку Хмельницького, не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет з подальшим перекиданням на бік», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок травм водій загинув на місці події. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).