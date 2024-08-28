Правоохоронці затримали підозрюваних після одержання ними повної суми грошей

На Львівщині викрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Схему налагодили дві жінки. Про це у середу, 28 серпня, повідомили у поліції Львівської області.

За даними поліції, за 20 тис. доларів 65-річна львів’янка та її спільниця, 54-річна мешканка Львівського району, взялись виготовити для чоловіка призовного віку пакет фіктивних документів для виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Правоохоронці затримали підозрюваних 26 серпня після одержання ними повної суми грошей від клієнта – 20 тисяч доларів. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.