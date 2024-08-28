65-річна львів'янка та її спільниця за 20 тис. доларів обіцяли переправити ухилянта за кордон
Вони взялись виготовити для чоловіка призовного віку пакет фіктивних документів
На Львівщині викрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Схему налагодили дві жінки. Про це у середу, 28 серпня, повідомили у поліції Львівської області.
За даними поліції, за 20 тис. доларів 65-річна львів’янка та її спільниця, 54-річна мешканка Львівського району, взялись виготовити для чоловіка призовного віку пакет фіктивних документів для виїзду за кордон в умовах воєнного стану.
Правоохоронці затримали підозрюваних 26 серпня після одержання ними повної суми грошей від клієнта – 20 тисяч доларів. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.