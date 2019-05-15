88-річний львівський науковець виграв у лотерею 250 тис. грн

88-річний історик та науковець зі Львова Євген Перепічка виграв у лотерею 250 тис. грн. Він став переможцем конкурсу «Багаті та відомі» від «Лото забави» у неділю, 12 травня. Про це повідомили на сайті оператора державних лотерей «М.С.Л».

У студії «Лото забави» 88-річному переможцю вручили символічний чек на суму 250 тис. грн

Євген Перепічка виграв гроші під час свого першого візиту у студію «Лото забави». У супергрі, яка дає шанс збільшити свій виграш до десяти разів, він виграв 250 тис. грн.

Після виграшу львів'янин зізнався, що грає в лотерею близько чотирьох років.

Євген Перепічка – кандидат технічних наук і багато років викладав у Львівській політехніці на кафедрі технології машинобудування. Запатентував близько 30 винаходів. Він також є громадським діячем та істориком. Написав десятки історичних праць про ОУН та УПА, зокрема, книгу «Феномен Степана Бандери», за яку у 2012 році отримав премію імені Героя України Степана Бандери від Львівської облради у розмірі 20 тис. грн.

У 2014 році на позачергових парламентських виборах він балотувався як самовисуванець від 115 виборчого округу у Львові (Сихівський район, частина Личаківського району), але не пройшов.