Адвокатка і віце-президент Єврокомісії вийшли у 2-й тур виборів президента в Словаччині

Переможці першого туру президентських виборів у Словаччині

До другого туру президентських виборів у Словаччині потрапили два кандидати. Це адвокатка та антикорупційна активістка Зузана Чапутова, яка у першому турі легко обійшла усіх опонентів, зокрема, найближчого суперника і кандидата від влади – віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на словацький сайт Aktuality.sk.

Чапутова у першому турі здобула підтримку 40,57% голосів виборців, Шефчович – 18,66%. Їх вважають дружніми до України політиками.

Дві наступні сходинки посіли кандидати із відверто проросійськими поглядами. За Штефана Гарабіна проголосували 14,35% виборців, за ультраправого Маріана Котлебу – 10,39%.

Підтримка Чапутової почала зростати під час масових акцій протесту, викликаних вбивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка, який писав про корупцію у владі.

У кандидатки мало політичного досвіду, завдяки цьому, зокрема, їй симпатизували виборці, розчаровані корумпованою владою. Вважалося, що Чапутова мала невеликі шанси перемогти вже в першому турі. Однак якщо вона виграє у другому турі, то стане першою жінкою-президентом в Словаччині.

Кандидатуру Чапутової підтримав чинний президент Словаччини Андрей Кіска, який вирішив не висуватися на другий термін.

Явка у першому турі виборів становила 48,74%. Другий тур президентських виборів відбудеться 30 березня.

Президент у Словаччині – в основному церемоніальна посада, але він має обмежені права ветувати ухвалені парламентом закони, призначати прем’єр-міністра і суддів Конституційного суду.