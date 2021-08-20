19-річний Закі Анварі загинув під час втечі з Афганістану

19-річний футболіст юніорської збірної Афганістану Закі Анварі загинув, коли намагався втекти з країни на військовому літаку США. Про це повідомляє BBC.

Американський військовий літак мав евакуювати людей із Кабула. Частина людей, які залишалися в аеропорту і хотіли покинути Афганістан, залізли на крила та відсік для шасі літака.

У Військово-повітряних силах США повідомляли, що літак після отримання дозволу на злет рухався повільно, щоб дати людям зістрибнути без травм. Їх також відганяли військові на автомобілях, що охороняли аеропорт.

Через деякий час пілоти побачили, що не можуть згорнути шасі. Один із техніків на борту побачив рештки людей, яких розчавило у відсіку. Пізніше з'ясувалось, що ще троє людей випали з відсіку вже під час польоту.

Ідентифікувати вдалось лише одного з них. Загиблим виявився 19-річний футболіст юніорської збірної Афганістану Закі Анварі.

Зараз у США почалось розслідування інциденту. Точна кількість загиблих з'ясовується.