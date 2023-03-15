Завербований росіянами харків’янин готував теракти проти українських військових у Харкові

Служба безпеки України затримала у Харкові агента ФСБ Росії, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.

За інформацією правоохоронців, зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їхньої тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях. У «зоні особливої уваги» російського агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

«Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів», – розповіли у СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі російській стороні розвідувальної інформації. Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявили схрон з вибухівкою, яку російські агенти планували застосувати для вчинення терактів.

За даними слідства, затриманий – місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області. Посприяв встановленню контактів між харків’янином та російською спецслужбою родич агента, який проживає на території Росії.

Під час обшуку за місцем проживання агента правоохоронці виявили:

мобільний телефон із доказами листування з працівником ФСБ;

російський паспорт;

довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у Харкові.

«Окрім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) України», – додали у СБУ.

Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту. Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Агенту оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, наразі він перебуває під вартою.