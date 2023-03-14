Чоловіка затримали у одній із адмінбудівель під час збору розвідданих для російських спецслужб

Служба безпеки затримала українського військового, який служив у прифронтових районах Миколаївської області та співпрацював із російськими окупантами.

Як повідомили в СБУ, контрактник однієї з військових частин, що дислокується на Миколаївщині, у лютому 2023 року за власною ініціативи вийшов на спецслужби РФ та запропонував свою допомогу у війні проти України, а також захотів вступити до лав російської армії.

Аби вийти на звʼязок із російськими спецслужбами, він звернувся до своєї сестри, яка живе в Росії та перебуває у близьких стосунках із заступником командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону збройних сил РФ Владіміром Снєговським.

Із ним сестра зловмисника познайомилась після окупації одного із селищ на Херсонщині, де жила на початку повномасштабного вторгнення. Під час деокупації району вона вирішила тікати разом із росіянами, а потім оселилася в Росії, де продовжила спілкуватися з російським військовим посадовцем.

«Саме він передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом. За даними слідства, ворожий агент виконував вказівки свого «куратора» щодо збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях», – повідомили в СБУ.

Розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Також зрадник обговорив з представником російської спецслужби умови переходу за лінію фронту і здачу в полон.

Втім контррозвідники СБУ затримали контрактника в одній з адмінбудівель під час збору розвідданих. Слідчі повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. На час слідства він перебуватиме під вартою.