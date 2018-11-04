Александр Хуг заявив, що не вважає Росію агресором

Швейцарець чотири роки був серед спостерігачів ОБСЄ

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 21:433960

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Александр Хуг заявив, що не вважає Росію агресором
фото Радіо Свободи
Раніше Александр Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі

Колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, котрий склав повноваження наприкінці жовтня, заявив, що не вважає Росію агресором. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

На пряме запитання журналіста Андрія Цаплієнка «Чи вважаєте ви Росію агресором» Хуг відповів наступне:

«Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна, й окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання».

Він додав, що «конфлікт можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде більше прагнути знайти рішення, ніж намагатися звинувачувати інших».

Як повідомляв ZAXID.NET, в жовтні навколо інтерв'ю Хуга американському журналу Foreign Policy виник скандал, оскільки в ньому були слова про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів утручання Росії в події на сході України. Пізніше журнал видалив цю фразу, бо вона нібито не передавала думку Хуга.

Від 31 жовтня Хуга на посаді змінив британець Марк Етерінгтон.

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