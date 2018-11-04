Александр Хуг заявив, що не вважає Росію агресором

Раніше Александр Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі

Колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, котрий склав повноваження наприкінці жовтня, заявив, що не вважає Росію агресором. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

На пряме запитання журналіста Андрія Цаплієнка «Чи вважаєте ви Росію агресором» Хуг відповів наступне:

«Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна, й окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання».

Він додав, що «конфлікт можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде більше прагнути знайти рішення, ніж намагатися звинувачувати інших».

Як повідомляв ZAXID.NET, в жовтні навколо інтерв'ю Хуга американському журналу Foreign Policy виник скандал, оскільки в ньому були слова про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів утручання Росії в події на сході України. Пізніше журнал видалив цю фразу, бо вона нібито не передавала думку Хуга.

Від 31 жовтня Хуга на посаді змінив британець Марк Етерінгтон.