Александр Хуг заявив, що не вважає Росію агресором
Швейцарець чотири роки був серед спостерігачів ОБСЄ
Колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, котрий склав повноваження наприкінці жовтня, заявив, що не вважає Росію агресором. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.
На пряме запитання журналіста Андрія Цаплієнка «Чи вважаєте ви Росію агресором» Хуг відповів наступне:
«Ні, але я вважаю, що Росія, як і Україна, й окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов'язання».
Він додав, що «конфлікт можна вирішити тільки тоді, коли хтось буде більше прагнути знайти рішення, ніж намагатися звинувачувати інших».
Як повідомляв ZAXID.NET, в жовтні навколо інтерв'ю Хуга американському журналу Foreign Policy виник скандал, оскільки в ньому були слова про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів утручання Росії в події на сході України. Пізніше журнал видалив цю фразу, бо вона нібито не передавала думку Хуга.
Від 31 жовтня Хуга на посаді змінив британець Марк Етерінгтон.