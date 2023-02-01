MQ-9 Reaper о – модульний розвідувальний ударний дрон, що розвиває швидкість понад 400 км/год

Американська компанія-виробник зброї General Atomics пропонує продати українському уряду два бойові безпілотники Reaper MQ-9 за 1 долар. Про це повідомило видання The Wall Street Journal

Зазначається, що таку пропозицію компанія робить, аби допомогти Україні захистити себе під час нового наступу Росії.

Пропозицію зробив гендиректор компанії General Atomics, що виробляє Reapers, Лінден Блу.

Своєю чергою, зазначає видання, Україна має витратити близько 10 млн доларів на підготовку та доставку літаків в Україну, а також ще близько 8 млн доларів на технічне обслуговування і підтримку старих моделей безпілотників щороку. Білий дім і український уряд наразі відмовилися від коментарів з цього приводу.

MQ-9 Reaper о – модульний розвідувальний ударний дрон, оснащений турбінним двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Максимальна тривалість польоту – 24 години.

The Wall Street Journal нагадує, що за останній рік США надали Україні понад 700 безпілотників, в тому числі тактичні дрони Switchblade.

Нагадаємо, що цього тижня США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд доларів, що вперше включатиме ракети дальністю до 150 км.