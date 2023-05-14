Під час останніх контратак станом на 13 травня українські війська звільнили 16,85 км кв у районі Бахмута. Про це повідомили фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські війська продовжують контратаку в районі Бахмута на тлі непідтверджених заяв про подальші незначні українські здобутки на південний захід від міста станом на 13 травня.

«Російський військовий блогер стверджував, що українські війська встановили нові позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відтіснили росіян сил за канал Сіверський Донець-Донбас у цьому районі. Блогер також стверджує, що українські сили просунулися в бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) з напрямку Предтечиного (16 км на південний захід від Бахмута). Станом на 13 травня ISW не спостерігав візуального підтвердження цих додаткових українських здобутків на південний захід від Бахмута чи в інших місцях ширшого району Бахмута», – йдеться у звіті ISW

Нагадаємо, що на днях командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

9 травня під Бахмутом дезертирувала бригада регулярних військ Росії. Спочатку про це заявив начальник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, а згодом підтвердили в 3 окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Українські захисники показали відео втечі окупантів та заявили, що слова власника Прігожина про 500 тіл росіян, яких залишили не Бахмутському напрямку, відповідають дійсності.

Президент України Володимир Зеленський заявив 12 травня, що військовим вдалося зупинити російські сили, а на деяких напрямках «навіть відкинути їх назад».