Андрій Садовий запросив учнів львівської школи-інтернату на святковий обід

У Львівській школі-інтернаті відбувся святковий обід. У п'ятницю, 29 грудня, міський голова Львова зустрівся з дітьми зі школи-інтернату №2 для святкового і вже традиційного обіду. Перед тим школярі відвідали майстер-клас у свічковій мануфактурі. Тож під час трапези хвалилися власноруч створеними презентами.

До свічкового майстер-класу учні школи-інтернату №2 готувалися серйозно. Одяглися в спеціальні фартухи, уважно слухали настанови майстрині. А вже потім самі беруться до справи. Розфарбовували парафінові свічки. Кожен фантазував по-своєму. Про свою свічечку розповідає школяр Толік: «Я її зробив із різних кольорів, ще й змішав».

Тож 25 дітей по-справжньому радіють святковому дню. По секрету зізнаються: майбутні свічки подарують рідним.

«Дуже приємно, що сьогодні запросили дітей. Думаю, вони дуже багато чого навчилися. Це можна навіть побачити з того, які вони раді. А як вони тішаться тим своїм виробом, який вони зробили», – розповів Андрій Закалюк, директор школи-інтернату №2.

Після майстер-класу – святковий обід. До трапези долучається й міський голова. Дружні розмови закінчуються порадами.

«Я їм сьогодні зробив акцент на важливості вивчення іноземної мови. Як правило, вони вивчають англійську й німецьку. А час дитинства летить дуже швидко. У доросле життя треба вже входити підготовленим. Тим більше їм. Вони є особливі. І в цьому житті, я думаю, багато чого досягнуть», – розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.

Із солодкими подарунками та піднесеним настроєм діти повертаються до школи. Кажуть, зимових свят із нетерпінням чекають щороку.