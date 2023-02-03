Отримані від ANSWEAR кошти будуть направлені на реабілітацію дітей з інвалідністю та на підтримку родин, які втратили близьку людину

Мультибрендовий онлайн-магазин ANSWEAR оголосив велику доброчинну акцію. 5% виручених коштів від продажу за місяць акції «Купуєш=допомагаєш» компанія передала Фонду Voices of Children («Голоси дітей»), що займається психологічною та психосоціальною підтримкою дітей, які постраждали в результаті бойових дій. Загалом це понад 93 тисячі євро.

«Одного дня я випадково натрапила в мережі на фонд Voices of Children, і це був ніби якийсь знак, бо я якраз шукала в Україні благодійників, які опікуються саме дітьми. Діти – це чи не найбільш вразлива частина суспільства, якої торкнулася війна, це наше майбутнє, яке зараз страждає. Тож спільно з цим фондом ми й оголосили доброчинну акцію саме заради допомоги діткам», – розповідає керівниця ANSWEAR Україна Наталія Кондратенко.

За словами засновниці благодійного фонду Олени Розвадовської, отримані від ANSWEAR кошти будуть направлені на реабілітацію дітей з інвалідністю та на підтримку родин, які втратили близьку людину.

«Наш фонд налагодив психологічну підтримку й реабілітацію дітей, які мають розлади аутичного спектру та дитячий церебральний параліч. Ці діти страждають від війни чи не найбільше, бо ведуть ще й власну боротьбу. Щомісяця ми організовуємо 2-тижневі курси реабілітації в найкращих клініках України. З лютого по квітень ми плануємо допомогти 50 дітям з РАС та 15 дітям з ДЦП. Крім цього, ми продовжуємо організовувати сімейні табори для тих, хто втратив рідних. У травні ми проведемо 21-денний табір для 17 сімей, щоб вони хоча б трохи відновилися та отримати ресурс жити далі», – пояснює Олена Розвадовська.

Зазначимо, фонд Voices of Children взяв участь у створенні документального фільму спільного дансько-українсько-шведського виробництва «Будинок зі скалок», що номінували на отримання найпрестижнішої кінопремії «Оскар». Найбільшу гордість викликає те, як стрічка вже вплинула на долі героїв. Завдяки закритому показу бешкетного підлітка Колю всиновила сім'я, яка була вражена історією хлопчика.

Співпраця з Voices of Children – не єдина доброчинна акція компанії. ANSWEAR – це міжнародний інтернет-магазин, головний офіс якого розміщується у Кракові. А всі українці, зауважує Наталія Кондратенко, переконалися, що після 24 лютого підтримка Польщі була і залишається чи не найбільшою у світі.

Так виглядає офіс ANSWEAR у Кракові

Відразу компанія перерахувала 50 тисяч доларів для допомоги постраждалим від війни в Україні, і починаючи з 24 лютого ANSWEAR постійно збирає гуманітарну допомогу, яку передає через волонтерські організації або безпосередньо на схід у найбільш постраждалі регіони, або ЗСУ, або переселенцям. Так, у перші кілька місяців великої війни переважно допомагали військовим – передавали тактичне взуття, термобілизну, кровоспинні засоби, аптечки, спеціальні спальні мішки, павербанки тощо. Пізніше почали допомагати жінкам та дітям, цікавилися в благодійних фондів, що їм потрібно найбільше, та спільно організовували гуманітрні конвої в Україну.

«24 лютого ми всі прокинулися в іншому світі, і в компанії ні в кого не було сумнівів, що ми маємо допомагати, забезпечувати українців усім необхідним і транслювати правильні цінності – в цьому полягає наша місія сьогодні», – зауважує Наталія Кондратенко.

ANSWEAR – мультибрендовий онлайн-магазин, що пропонує одяг, взуття, аксесуари, предмети для дому та декор оригінальних брендів. Працює в одинадцяти країнах Європи: Польщі, Україні, Чехії, Словаччині, Румунії, Болгарії, Греції, Хорватії, Словенії, Угорщині та на Кіпрі. Щомісяця Answear відвідують понад 11 мільйонів людей.