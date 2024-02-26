Сергія Пашинського взяли під варту в залі суду

Вищий антикорупційний суд України на своєму засіданні у понеділок, 26 лютого, обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня.

«Застосувати до підозрюваного Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою визначити до 25 квітня 2024 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 90 тис. прожиткових мінімумів, що становить 272 млн 520 тис. грн», – зачитала рішення під час онлайн-трансляції засідання суддя Наталя Мовчан.

Як пише, LB.ua, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив арештувати Пашинського із можливістю внесення застави у розмірі 299,9 млн грн. Своє прохання він обгрунтовував тим, що Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м та іншу нерухомість.

Захист натомість просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Або визначити такий, що не був би пов'язаний із обмеженням волі.

Зрештою, політика взяли під варту в залі суду. Ухвала суду може бути оскаржена.

Як інформував ZAXID.NET, 12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. За словами правоохоронців, внаслідок діяльності злочинної організації, до складу якої входили фігуранти, впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Мова йде про незаконне привласнення та продаж 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Тоді ці нафтопродукти для реалізації та поповнення державної казни передали профільному держпідприємству. Однак, для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка».

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави цих нафтопродуктів та грошей, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі вторговані кошти на той час вже були привласнені учасниками оборудки, а держбюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.