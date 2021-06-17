44-річний Антін Борковський став депутатом від фракції «Європейська Солідарність»

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 17 червня, представили нового депутата фракції «Європейська Солідарність» Антіна Борковського. Він став депутатом замість Олени Пасевич, яка раптово померла 26 березня.

Львівська міська територіальна виборча комісія під час засідання 1 червня прийняла постанову про реєстрацію депутата Львівської міської ради Антіна Борковського. Під час засідання сесії 17 червня Антін Борковський склав присягу депутата та приступив до своїх обов’язків.

44-річний Антін Борковський – відомий львівський журналіст, ведучий студії «Еспресо Захід», яка виходить на каналі «Еспресо», що належить Івану Жеваго – сину олігарха Костянтина Жеваго, власника «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату». Раніше канал належав депутатові від «Європейської солідарності» Миколі Княжицькому, який згодом його продав, однак залишився у керівництві «Еспресо».

Нагадаємо, раніше замість Андрія Москаленка, який став першим заступником міського голови, присягу депутатки від фракції «Самопоміч» склала Анна Дідух.