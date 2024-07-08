51-річного Андрія Недзельського підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду про відшкодування 14,5 млн грн матеріальної та моральної шкоди. Йдеться про 400 тис. доларів «общака», які у 2020 році вивели з-під арешту Нацагентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) через підроблене рішення суду. Про це повідомив «Судовий репортер» із посиланням на постанову суду від 28 травня.

Як інформував ZAXID.NET, у 2020 році слідчі Нацполіції під час обшуків у справі «злодія в законі» Андрія Недзельського, вилучили 400 тис. доларів «общака» [14,5 млн грн за тодішнім курсом НБУ]. Гроші правоохоронці знайшли у банківській скриньці бізнесмена з Вінниці і брата нардепа 9-го скликання Ігоря Кісільова Сергія Кісільова, якого поліція вважає наближеним до Недзельського. Офіційно вони належали іншому підприємцю – Денису Парубцю, який нібито віддав гроші Кісільову на зберігання. Парубець та Кісільов упродовж пів року намагалися зняти арешт з грошей, проте безуспішно.

Вилучені гроші слідчі передали АРМА, що уповноважене управляти активами, арештованими на час розслідування. У середині грудня 2020 року 24-річний уродженець Угорщини Ігор Король звернувся до АРМА із заявою про повернення грошей. Підставою для цього було рішення Печерського районного суду Києва про скасування арешту, у якому вказувалося, що 400 тисяч доларів належать Королю і перебували у Кісільова на зберіганні. Пізніше з’ясувалося, що рішення суду підробили, проте АРМА вже встигла повернути «общак» Королю.

27 липня ДБР повідомило про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів керівництву АРМА та адвокатам Оксані Серокуровій і Денису Сердюку, які в змові з Королем допомогли вивести гроші з АРМА. У травні 2023-го Святошинський райсуд міста Києва заочно ухвалив стягнути з Короля 400 тис. доларів. У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Дениса Парубця і зобовʼязав державу повернути йому 14,4 млн грн і ще 100 тис. грн моральної компенсації.

Поліція і прокуратура оскаржили це рішення в апеляції. Прокурор наполягав на тому, що немає доказів того, що гроші належали саме Денису Парубцю. Апеляційний суд зауважив, що документ про передачу коштів певній особі апріорі не може підтверджувати факт їх розміщення в конкретному сейфі, тому ще 28 травня це рішення скасував. Цю постанову можна оскаржити в касації.

Нагадаємо, 51-річного Андрія Недзельського та його спільників звинувачують у вбивстві кримінального авторитета Олександра Семенова на прізвисько «Кацап», що трапилось ще у 2009 році. Тоді його вже затримувала поліція, але через відсутність доказів – відпустила. Крім убивства Семенова, Недзельського підозрюють також у причетності до вбивства львівського бізнесмена Ігоря Кульчицького, що сталося у 2008 році.

За кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, у кримінальному середовищі «Андрію Львівському» надали статус «злодія в законі», незважаючи на те, що жодного разу не відбував тюремний термін, що суперечить негласній збірці правил злочинців «старої школи». З того часу він почав контролювати діяльність злочинних груп у Києві, «тіньові» схеми економічного сектору та відповідав за кримінальний «общак». У 2019 році з'явилася інформація, що Недзельського позбавили статусу «злодія в законі», побивши на весіллі доньки злочинця Олега Крапівіна у київському Fairmont Grand Hotel.

У 2020 році Андрій Недзельський виїхав з України за підробленими документами, а в травні 2021 року він потрапив у санкційний список РНБО, яким обмежувалась діяльність понад 500 «злодіїв в законі».

7 липня 2021 року його затримали в аеропорту Софії під час митного огляду. Андрій Недзельський намагався потрапити до Болгарії з підробленим паспортом, однак суд відпустив його під заставу, після сплати якої він Недзельський зник. Згодом його затримали в Італії, однак наразі поліція повідомляє, що його місцеперебування не відоме.

22 травня в поліції повідомили, що слідчі завершили досудове розслідування стосовно львівського «злодія в законі» та скерували обвинувальний акт до Голосіївського районного суду Києва.