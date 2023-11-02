У четвер, 2 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України підтвердила конфіскацію квартири начальниці відділу митного поста «Городок» Львівської митниці Анни Бісюк. Раніше антикорупційні органи проаналізували офіційні доходи посадовиці та виявили, що квартира у Львові вартістю 1,86 млн грн не могла бути придбана за рахунок законних надходжень.

У червні цього року САП звернулася до суду про конфіскацію квартири посадовиці Львівської митниці Анни Бісюк вартістю 1,86 млн грн. Квартиру площею 103,3 м2 в лютому 2022 року придбала її мама, а наступного дня – оформила договір дарування на доньку.

Проаналізувавши доходи Анни Бісюк антикорупційні органи встановили, що квартира не могла бути придбана за рахунок законних доходів.

У серпні ВАКС задовольнив позов САП та визнав актив у вигляді квартири необґрунтованим і конфіскував її на користь держави. Це рішення Анна Бісюк оскаржила в апеляції.

«За результатами розгляду 2 листопада 2023 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила апеляційну скаргу відповідача без задоволення, а рішення ВАКС – без змін», – йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та ще може бути оскаржена в касації.