Апеляційний суд збільшив термін ув’язнення обвинуваченому в смертельній ДТП у Чишках

Апеляційний суд Львівської області збільшив термін обвинуваченому в ДТП у Чишках. Замість чотирьох років, які призначив суд першої інстанції, Апеляційний присудив 6,5 років. Такого покарання вимагали дві матері, які втратили у тій аварії своїх синів. Йдеться про ДТП у Чишках, яка сталася влітку минулого року. Тоді загинули троє людей, ще троє були важко травмовані.

Моторошна аварія сталась 24 липня минулого року поблизу села Чишки. Водій автомобіля Mercedes Sprinter в’їхав у ВАЗ, що стояв у заторі. Від сильного удару той просто влетів під тягач. У легковику загинули водій і двоє пасажирів. Ще троє пасажирів отримали інвалідність. Водія Спринтера Пустомитівський райсуд засудив до чотирьох років позбавлення волі. Матері двох загиблих чоловіків не погодились із таким рішенням.

«Хочемо, щоб він відсидів реальний термін не чотири роки, а хоча би 7,8. Його щиросердне каяття хай буде прийняте судом, але не 4 роки», – зазначила мати загиблого у ДТП Ольга Кіт.

Інша мати просить 10 років за ґратами. А також матеріальну компенсацію по 400 тис. грн кожній.

«Я прошу ще раз, Ваша честь, не карайте мене строго. На все воля Божа», – попросив у залі суду обвинувачений, водій Merсedes Sprinter Олександр Дябл.

Після 1,5-годинної перерви у нарадчій кімнаті, суд частково задовільняє позови матерів.

«Дябла Олександра Анатолійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України, та призначити йому покарання за ч. 3 ст. 286 ККУ – 6 років 6 місяців позбавлення волі», – повідомив суддя.

Чоловіка позбавляють права керувати транспортними засобами впродовж 3 років. І присуджують виплатити моральну шкоду потерпілим по 300 тис. грн.

«6,5 років – то є хоч приблизно те, що має бути. Розумієте, за три смерті, то вже хоч приблизно до того вироку, але мені вже набагато легше», – прокоментувала мати загиблого у ДТП Валентина Кук.

Сторона обвинувачення може впродовж трьох місяців оскаржити апеляцію у Верховному суді України.

«Адвоката не можна позиціонувати з обвинуваченим. Можливо, він задоволений, можливо, він не буде його оскаржувати. На даний час просто нічого не можу сказати», – додав адвокат обвинуваченого Андрій Матвіяс.

Перед виходом із зали судового засідання обвинувачений Олександр Дябл: «Станьте коло того світлофора в Чишках і там будете бачити».