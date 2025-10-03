Архієпископ Гельсінський і всієї Фінляндії Елія під час візиту до Львова вшановує пам’ять полеглих за незалежність України військовослужбовців на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у п’ятницю, 3 жовтня. «Неможливо збагнути, як ця війна взагалі сталася. Навіщо? У Фінляндії ми мали подібний досвід. У часи Другої світової війни Росія захопила Карелію – частину нашої країни. І пів мільйона людей стали біженцями, які вимушено переселилися з окупованих земель на територію сучасної Фінляндії. Такими біженцями стали також і родини мого батька і матері. І тепер Росія знову веде війну проти Фінляндії, але поки що тільки пропагандистську. Вони кажуть, що ми нацисти, і висувають божевільні звинувачення, що Фінляндія одного дня нападе на Росію. І все це величезна брехня», – зазначив архієпископ Елія під час спілкування із духовенством у Львівській міській раді. Архієпископ розповів, що під час відвідин Бучі бачив атаку «Шахедів» і це його дуже вразило. Він висловив співчуття всьому українському народу, який щодня переживає випробування війни. Також фінський представник Церкви зустрівся із мером міста Андрієм Садовим та відвідав національний реабілітаційний центр Unbroken.

Фото ЛМР, Духовної величі Львова та Unbroken