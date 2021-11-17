«АТБ» замість 30 га нових лісів подарувала Україні 45 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш ніж 1200 магазинами у всіх куточках України, подарувала країні в тридцятий ювілейний рік незалежності 45 га нових лісів у чотирьох областях.

Про це повідомила пресслужба корпорації після завершення висаджування дерев у лісництвах у першій половині листопада.

«Для реалізації цього проєкту Благодійний фонд «АТБ» закупив 180 тисяч саджанців і сіянців дерев. У межах цієї екоакції до тридцятирічного ювілею незалежності України протягом листопада в чотирьох областях України створені ділянки нових лісових насаджень. Миколаївська, Запорізька та підконтрольна Україні частина Луганської області одержали 15 га лісів кожна, де були висаджено понад 33 тисячі, 24 тисячі та майже 23 тисячі саджанців молодих дерев відповідно. А в шести районах Івано-Франківської області вже приживаються понад 98 тисячі молодих дерев на 30 га лісових угідь», – розповіли в пресслужбі найбільшого українського ритейлера національного масштабу.

«Наша ініціатива одержала активний відгук керівників лісових господарств і повне сприяння з їхнього боку: ми так захопилися цим проєктом, що замість анонсованих до 30-літнього ювілею України 30 га лісів висадили аж 45! Ми не могли залишитися байдужими в питанні відновлення тих лісів, які найбільше потребували допомоги людини та соціально відповідального бізнесу», – прокоментував завершення першої хвилі проєкту з порятунку та розширення лісових насаджень України Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Екоініціатива найбільшої національної мережі магазинів-дискаунтерів «АТБ» та її благодійного фонду реалізована разом з обласними державними лісовими господарствами та Державним агентством лісових ресурсів.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook Борис Марков нагадав про важливість відродження лісових насаджень.

«За останні три десятиліття людство знищило близько 420 млн га лісу. Це всемеро перевищує площу України! Загалом за останні 20 років втрати лісу тільки в українських Карпатах становили приблизно 170 тисяч гектарів, а всього по країні – більш як мільйон! Турбота про довкілля й екологію сьогодні не тільки належить до цілей сталого розвитку будь-якого бізнесу, це ще й довгострокова інвестиція для наших дітей і онуків – у розвиток і процвітання нашої країни», – зазначив генеральний директор корпорації «АТБ».

Разом із тим він пообіцяв, що в наступному році корпорація «АТБ» реалізує чергову хвилю масштабного проєкту з висаджування лісів у всіх регіонах України, і закликав приєднуватися до цієї ініціативи всіх небайдужих.

Корпорація «АТБ» поєднує великі українські підприємства, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, управління активами, виробництва та продажу продуктів харчування. Підприємства корпорації «АТБ» забезпечують роботою понад 70 тис. співробітників і входять до переліку найбільших українських компаній – платників податків.