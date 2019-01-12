Атмосферний фронт принесе на захід та північ України хуртовини

Через вплив атмосферного фронту погода в Україні погіршиться

У суботу, 12 січня до України прийде атмосферний фронт, негоду прогнозують в західних і північних областях країни. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

«Атмосферний фронт – вже уздовж західного кордону України. Саме він зробить суботу в західних і північних областях сніжною. Кияни! Субота зі снігом і хуртовинами навіть. Комунальникам погода – не дуже, а от громадянам, які гуляють, – класична зима», – зазначила вона.

Атмосферний фронт (рожевий колір) наблизився до України в ніч на 12 січня, мапа зі сторніки Наталії Діденко

За її словами, 13 січня температура повітря впродовж дня у Західній Україні підвищиться аж до відлиги, на решті території прогнозують -1…-3 градуси, у південних областях 0…+3 градуси. Сніг найімовірніше у неділю знову випаде на Заході та Півночі, зазначила Діденко.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 12-14 січня на Львівщині оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру, ожеледиця, сильні снігопади, що може призвести до небезпечної ситуації на дорогах. У Карпатах збережеться сніголавинна небезпека.