Атмосферний фронт принесе на захід та північ України хуртовини

В Україні прогнозують снігопади

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 08:336520

До теми

Атмосферний фронт принесе на захід та північ України хуртовини
фото ілюстративне, «Радіо Свобода»
Через вплив атмосферного фронту погода в Україні погіршиться

У суботу, 12 січня до України прийде атмосферний фронт, негоду прогнозують в західних і північних областях країни. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

«Атмосферний фронт – вже уздовж західного кордону України. Саме він зробить суботу в західних і північних областях сніжною. Кияни! Субота зі снігом і хуртовинами навіть. Комунальникам погода – не дуже, а от громадянам, які гуляють, – класична зима», – зазначила вона.

Атмосферний фронт (рожевий колір) наблизився до України в ніч проти 12 січня

Атмосферний фронт (рожевий колір) наблизився до України в ніч на 12 січня, мапа зі сторніки Наталії Діденко

За її словами, 13 січня температура повітря впродовж дня у Західній Україні підвищиться аж до відлиги, на решті території прогнозують -1…-3 градуси, у південних областях 0…+3 градуси. Сніг найімовірніше у неділю знову випаде на Заході та Півночі, зазначила Діденко.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 12-14 січня на Львівщині оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру, ожеледиця, сильні снігопади, що може призвести до небезпечної ситуації на дорогах. У Карпатах збережеться сніголавинна небезпека.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На вихідні у Львівській області оголосили штормове попередження ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук