На вихідні у Львівській області оголосили штормове попередження

12-14 січня на Львівщині оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру, ожеледиця, сильні снігопади, що може призвести до небезпечної ситуації на дорогах. У Карпатах збережеться сніголавинна небезпека.

Як інформує Львівський обласний центр з гідрометеорології, очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах можлива ожеледиця, через що ймовірні порушення руху на окремих ділянках автомобільних доріг (І рівень небезпечності).

12 січня у Львові температура повітря вночі сягне до десяти морозу, вдень 0.. -2° С, сніжитиме. 13 січня дещо потепліє, вдень навіть до +2°, вночі -2..-4°С, мокрий сніг.

14 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Місцями значний сніг, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У зв’язку із снігопадами ‒ приріст снігового покриву. Надалі збережеться вітряна погода та зниження температури повітря.

Крім цього, через снігопади та хуртовини 14 січня в горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Дорожники обіцяють регулярно очищати дороги державного значення.

«Впродовж дня для забезпечення безперебійного проїзду автотранспорту автомобільними дорогами загального користування державного значення було задіяно близько 100 одиниць дорожньої техніки та 56 робітників. Для ліквідації ожеледі використано 259 т піщано-соляної суміші», ‒ зазначили у прес-службі Служби автомобільних доріг Львівщини.

До слова, при ускладнених ситуаціях на дорогах водії можуть перечекати негоду на місцях відстою транспорту вздовж автомобільних доріг державного значення.