Аваков анонсував створення системи вертолітної служби порятунку у 2018 році

Наступного року в Україні створюватимуть Державну систему вертолітної служби

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков планує в 2018 році завершити зміни в кримінальній поліції і створити нову державну систему вертолітної служби порятунку. Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня», інформує «Інтерфакс-Україна».

«Переді мною як міністром у 2018 році - багато конкретних завдань: від змін у кримінальній поліції і повної, 100-відсоткової реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ - до створення (це новація) нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації», - сказав Аваков.

Що стосується дива в новому році, то голова МВС описав його так: «Вмикаю я телевізор, а там - президент моєї країни виступає з новорічним зверненням і говорить про необхідність конституційних змін і усунення дуалізму влади як основи дисфункції управління і корупційних ризиків... Дуже хотів би такого дива».

Аваков зазначив, що напередодні президентських і парламентських виборів, які повинні відбутися в Україні в 2019 році, «вікно можливостей і здорових стратегій закривається».

Нагадаємо, в листопаді Кабмін прийняв стратегію розвитку системи МВС до 2020 року.

А влітку 2016 року почалася реформа пожежної служби, що передбачає створення депо нового типу з пожежниками-добровольцями і мінімальною кількістю професійних співробітників. На даний момент вже створено понад 200 місцевих пожежних команд у шести областях - Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Тернопільській та Львівській.