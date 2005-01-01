Аваков анонсував створення системи вертолітної служби порятунку у 2018 році

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:593540

До теми

Аваков анонсував створення системи вертолітної служби порятунку у 2018 році
фото ілюстративне
Наступного року в Україні створюватимуть Державну систему вертолітної служби

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков планує в 2018 році завершити зміни в кримінальній поліції і створити нову державну систему вертолітної служби порятунку. Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня», інформує «Інтерфакс-Україна».

«Переді мною як міністром у 2018 році - багато конкретних завдань: від змін у кримінальній поліції і повної, 100-відсоткової реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ - до створення (це новація) нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації», - сказав Аваков.

Що стосується дива в новому році, то голова МВС описав його так: «Вмикаю я телевізор, а там - президент моєї країни виступає з новорічним зверненням і говорить про необхідність конституційних змін і усунення дуалізму влади як основи дисфункції управління і корупційних ризиків... Дуже хотів би такого дива».

Аваков зазначив, що напередодні президентських і парламентських виборів, які повинні відбутися в Україні в 2019 році, «вікно можливостей і здорових стратегій закривається».

Нагадаємо, в листопаді Кабмін прийняв стратегію розвитку системи МВС до 2020 року.

А влітку 2016 року почалася реформа пожежної служби, що передбачає створення депо нового типу з пожежниками-добровольцями і мінімальною кількістю професійних співробітників. На даний момент вже створено понад 200 місцевих пожежних команд у шести областях - Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Тернопільській та Львівській.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Уряд прийняв відставку заступниці Авакова з питань європейської інтеграції ZAXID.NET
Нацполіція і Microsoft домовилися про співпрацю у галузі кіберезпеки ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук