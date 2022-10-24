Російський літак Су-30, який впав на житловий будинок в Іркутську, зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт. Під час польоту відбулась розгерметизація салону, а екіпаж не зміг катапультуватися. Про це у понеділок, 24 жовтня, заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті, під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів», – повідомили у розвідці.

В розвідці також розповіли, що два літаки Су-30СМ проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок.

Тоді перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок.

Російське видання РИА Новости повідомило, що пілоти втратили свідомість і через це не змогли відвести літак від житлового будинку. За інформацією надзвичайників РФ, причиною смерті екіпажу міг стати залишок азоту в кисневих балонах.

Іркутський губернатор розповів, що одного з плотів звали Максим Конюшин, інший – майор Віктор Крюков.

Нагадаємо, 23 жовтня російський винищувач Су-30 впав на приватний будинок в Іркутську. Зазначимо, що всього тиждень тому у місті Єйськ у Краснодарському краї винищувач-бомбардувальник Су-34 з повним боєкомплектом впав на дев’ятиповерховий житловий будинок. Це спричинило вибухи та сильну пожежу. Загинули 14 мешканців.