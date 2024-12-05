Прокурори планують оскаржити вирок суду до 16 грудня

Регіональний суд Відня не задовольнив запит США щодо екстрадиції українського підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Олігарх з 2014 року перебуває у розшуку за підозрою у даванні 18 млн доларів хабаря індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Про це повідомило видання Vienna.at 4 грудня.

За словами речниці суду, рішення щодо відмови в екстрадиції Фірташа суд ухвалив 7 листопада, а оголосив лише 3 грудня. Сторона захисту олігарха не коментувала рішення суду. Прокурори планують оскаржити вирок суду до 16 грудня.

Екстрадиція Дмитра Фірташа до США

У 2014 році підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ втік з України до Австрії, де його заарештували на вимогу американської прокуратури. США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові, що ті у 2006 — 2010 роках заплатили не менше 18,5 млн доларів хабаря індійським чиновникам, щоб придбати титанову шахту в Індії. Дмитро Фірташ нібито планував продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing. Після затримання олігарх вийшов під заставу в 125 млн євро, що вніс російський мільярдер Василь Анісімов.

Віденський суд спочатку відхилив екстрадицію українського бізнесмена на підставі, що звинувачення було «політично мотивоване». Верховний суд у лютому 2017 року відхилив цей аргумент як «недостатньо обґрунтований» і ухвалив, що Фірташ може бути екстрадований. Верховний суд Австрії залишив чинним це рішення у 2019 році.

У 2019 році міністр юстиції Австрії схвалив екстрадицію Фірташа, але адвокати підозрюваного звернулись про відновлення судового розгляду справи. У березні 2022 року суд Відня відмовив у поновленні справи. Але Вищий земельний суд Відня в червні 2023 ухвалив рішення про перегляд справи щодо екстрадиції до США Фірташа, задовольнивши його апеляцію.