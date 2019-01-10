Автобуси комунального АТП виїдуть на маршрут, який перестав обслуговувати приватний перевізник

Мама дитини, що загинула під час пожежі на Львівщині, розповіла про ймовірну причину трагедії

Замість жовтих автобусів почнуть курсувати сірі «Атамани». Йдеться про маршрут №19, який обслуговувало АТП – 14630. Маршрутка курсувала із вул. Щурата на просп. Червоної Калини. Вже з цієї суботи, 12 січня, запустять 6 автобусів середньої місткості. Це дозволить забезпечити якісне сполучення мешканців мікрорайону Топольна із Сиховом.

А от маршрут №9 забезпечать новими великогабаритними автобусами МАЗ та «Електрон». Цей маршрут сполучає автовокзал із приміським селищем Муроване. Обслуговувати ці маршрути буде міське комунальне автопідприємство.

«У зв'язку з тим, що приватний перевізник і надалі є недобросовісним і не виконує своїх обов'язків, комунальне АТП-1 бере зобов'язання і буде обслуговувати маршрут №19. На №9 курсує 15 «Атаманів». Автобуси є надзвичайно переповнені і перекошені, людей дуже багато і тому таке рішення прийнято», – пояснив у коментарі ZAXID.NET в.о. начальника міського управління транспорту Олег Партика.

Окрім того, кінцевими зупинками обміняються ще два міські маршрути, на яких уже курсує новий транспорт. АТП-1 змінить маршрути автобусів №5А та №47А. Від суботи, 12 січня, пл. Різні стане кінцевою зупинкою для маршруту №47А, а №5А продовжать на Підзамче. Остаточну схему руху мають затвердити на виконкомі у п'ятницю, 11 січня.