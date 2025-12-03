Колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служби безпеки України повідомила, у середу, 3 грудня, що експосадовець переховується за кордоном і співпрацює з російськими спецслужбами.

За даними слідства, Азаров регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських медіа, де поширює антиукраїнські наративи, виправдовує збройну агресію РФ та окупацію українських територій. Для ширшого поширення дезінформації він використовує власні Telegram- та YouTube-канали, а також сторінки у соцмережах.

Адмініструванням цих інформресурсів та підготовкою провокаційних матеріалів займалася його помічниця – колишня чиновниця однієї з райадміністрацій Києва. Вона також дистанційно узгоджувала з російськими медіа участь Азарова в ефірах та теми його коментарів. Перед публікацією всі матеріали погоджувались із колишньою колегою, яка виїхала до Москви та нині працює на Азарова.

Суд визнав експрем’єра винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

держзрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111),

дії задля насильницької зміни влади (ч. 2 ст. 28, ст. 109),

посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110),

виправдовування російської агресії (ч. 2 ст. 436-2).

Одній із його помічниць також заочно призначили 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування здійснювали під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.